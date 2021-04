will.i.am und Honeywell bringen die „Xupermask“

Herausgekommen ist schlussendlich die „Xupermask“, eine akkubetriebene Atemschutzmaske mit integriertem HEPA-Filter, zwei dreistufigen Ventilatoren für Frischluftzufuhr und -abfuhr, magnetisch andockbaren In-Ear-Ohrhörern und Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung, Bluetooth-Unterstützung sowie integrierter LED-Beleuchtung. Erhältlich in zwei verschiedenen Farben und Größen, soll sich die Xupermask dank Silikondichtung und elastischem Kopfband durch einen besonders hohen Tragekomfort auszeichnen. Die Laufzeit gibt Honeywell mit bis zu sieben Stunden an, über einen USB-C-Eingang kann die Maske allerdings auch unterwegs geladen werden, beispielsweise per Powerbank.