Der Corona-Testbus kommt nach Bad St. Leonhard

Keine Abriegelung in Bad St. Leonhard

Eine Quarantäne hat man auch nach der Sitzung des Corona-Koordinationsgremiums des Landes am Dienstag nicht in Erwägung gezogen. Begründung: Eine Abriegelung in einer Stadt mit Autobahnabfahrt, vielen Unternehmen und Pendlern sei äußerst schwierig. Zudem sei bekannt, woher die Infektionen kommen. Betroffen seien Großfamilien mit mehreren Infizierten, alle Erkrankten seien sowieso in häuslicher Absonderung.