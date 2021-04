Immer mehr Covid-Fälle nach Palmsegen

Sprunghaft angestiegen ist in der vergangenen Woche die Zahl der Corona-Infizierten in Bad St. Leonhard. Jetzt ist ein Streit darüber entbrannt, ob daran die Palmsegnung auf dem Hauptplatz mit Hunderten Teilnehmern schuld sein könnte. Wie man weitere Covid-Fälle verhindern will, darüber herrscht Unklarheit.