Dienstags-Gipfel wird wohl nur „Lagebesprechung“

Angesichts der Entwicklungen über Ostern - in Wien wurden ständig neue Rekordwerte an Corona-Intensivpatienten gemeldet - könnte über eine Verlängerung der „Osterruhe“ in Wien, Burgenland und Niederösterreich über den 11. April hinaus nachgedacht werden. Diesbezügliche Ankündigungen oder Absichtserklärungen gab es im Vorfeld allerdings nicht. Vielmehr wurde darauf hingewiesen, dass der Ost-Lockdown - mit Schließung des Handels und persönlicher Dienstleister sowie Distanzunterricht in den Schulen - erst am Gründonnerstag in Kraft trat und nach so kurzer Zeit die Auswirkungen noch nicht beurteilt werden könnten.