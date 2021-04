Wien: Patienten-Höchststand auf Intensivstationen

„Wir kommen an unsere Grenze“

Auch Medizinerinnen und Mediziner hatten immer wieder dazu aufgerufen, sich an die Maßnahmen zu halten. Eine Oberärztin auf der Intensivstation in der Klinik Floridsdorf schilderte gegenüber Ö1: „Wir kommen an unsere Grenzen.“ Der Wiener Gesundheitsverbund warnte in einer Aussendung: „Wir sind jetzt in der Nachspielzeit eines Fußballmatches, wo wir alle bis dato tapfer gekämpft haben und jetzt Gefahr laufen, das Match in der Nachspielzeit zu verlieren.“