Kurz: In 100 Tagen erste Dosis für jeden, der will

In einer rund fünfminütigen Videobotschaft hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz am Ostersamstag an die Bevölkerung gewandt. Darin will der Kanzler einen Überblick über das Thema Corona geben, um das sich „so viele unterschiedliche Meldungen“ ranken. Er sicherte zu, dass jeder, der dies möchte, in den nächsten 100 Tagen eine Corona-Impfung angeboten bekommt - mit dem russischen Vakzin Sputnik V wäre das vielleicht sogar schneller möglich, so Kurz. So sei im Sommer eine Rückkehr zur Normalität möglich, betonte der Kanzler einmal mehr.