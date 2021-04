Rendi-Wagner: Voll-Lockdown und 100.000 Impfungen

Zähne zusammenbeißen, die gesamte Republik in den Lockdown schicken und alles tun, damit demnächst 100.000 Menschen pro Tag geimpft werden können: Das sind die Rezepte der SPÖ im Kampf gegen die dritte Corona-Welle. „Das Virus kennt keine Bezirksgrenzen, Gemeindegrenzen und natürlich auch keine Bundesländergrenzen“, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag. Die Lage auf den Intensivstationen sei kritisch, vielerorts werde es in 14 Tagen mehr Intensivpatienten geben als Betten.