Velden: Tischtennis-Talente müssen improvisieren

Velden: Seit gut einem Jahr steht das Tischtennis-Training im Nachwuchs nahezu still. Kärntens Talente müssen sich wegen der Zutrittsverbote in den Hallen anders behelfen. So auch Imani (15) und Samuel Spitzer (12) von DSG Velden. Die Geschwister trainieren im Leistungszentrum in Klagenfurt - und auf der Terrasse.