650 Kilo Koks! Olympia-Held vor lebenslanger Haft

Dunkle Vergangenheit: Steroide, Drogensyndikat und ein Drogenlabor

Bereits in der Vergangenheit hatten der ehemalige Olympionike und sein Bruder mit Drogendelikten für Schlagzeilen gesorgt. 2005 wurde Baggaley kurz nach seinem dritten WM-Titel positiv auf Steroide getestet. 2009 wurden sie für ihre Beteiligung an einem Drogensyndikat, das Ecstasy herstellte, zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. 2015 wurden die beiden zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verdonnert, da sie an einem Drogenlabor beteiligt waren.