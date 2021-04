Treffen bei Online-Kurs: „Hab’ Gänsehaut bekommen“

Vor 35 Jahren war Birgit aus Linz die Tagesmutter der Tochter von Edeltraut (73) aus Langenstein. Die beiden Frauen lernten sich damals in der Pfarre St. Markus in Linz kennen – nach Jahren der Freundschaft brach der Kontakt ab. Bis jetzt – denn in einem Online-Treffen von Selbständig & Aktiv (SelbA) der Diözese Linz traten beide dem gleichen Meeting-Raum bei. „Als plötzlich das Foto von der Birgit auf meinem Bildschirm aufgetaucht ist, war ich richtig überrascht und hab’ mich sehr gefreut“, erzählt Edeltraut.