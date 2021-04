Bank kürzte Einkaufsrahmen ohne Vorwarnung

Seit 40 Jahren ist Max M. (Name geändert) Kunde seiner Bank. Als pragmatisierter Angestellter verfügt Herr M. über ein regelmäßiges sicheres Einkommen. Und auf seinem Girokonto über eine hohe „Einkaufsreserve“, wie der Überziehungsrahmen bei der BAWAG heißt. Weil er sonst keine Schulden habe, nehme er diese auch gerne in Anspruch, so der Oberösterreicher. Verärgert war der Leser, als zu Jahresbeginn der Rahmen plötzlich um 1800 Euro gekürzt wurde - ohne Vorankündigung. „Angeblich sei im Jänner kein Gehalt eingegangen. Nur wurde dieses schon mit 31.12.2020 überwiesen“, war Herr M. verärgert. Da auf seine Beschwerde eine weitere Kürzung erfolgt sei, schrieb er der Ombudsfrau.