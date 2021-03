„Schwachsinn!“ Fahrplan sorgt für Ärger bei Herzog

Nach dem Start in die WM-Qualifikation muss man klar sagen, dass wir in Schottland zwei Punkte liegen gelassen, gegen die Färöer nicht mehr als die Pflicht erfüllt haben. Dass nicht alle zufrieden sind, hängt auch damit zusammen, dass unser Team durch gute Leistungen in den letzten Jahren die Ansprüche der Fans extrem in die Höhe geschraubt hat. Dass deren Erwartungen gestiegen sind, ist auch eine Bürde, weil man daran gemessen wird. Wir sollten aber nicht zu kritisieren beginnen, wenn mal ein weniger guter Auftritt gelingt oder eine magere zweite Hälfte wie gegen Färöer.