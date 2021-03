Ab 20.45 Uhr LIVE: Österreich gegen Färöer

Die Färinger holten am Donnerstag im Duell der Außenseiter ein 1:1 bei der Republik Moldau. Foda weiß dennoch um den „Pflichtsieg“, der seinem Team bevorsteht. „Das Spiel müssen wir unbedingt gewinnen, da müssen drei Punkte her. Und dann werden wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten.“ Am Mittwoch geht es erneut in Wien gegen den ersten Tabellenführer Dänemark - den möglichen Hauptkonkurrenten um den Gruppensieg und das damit verbundene Direktticket für die WM in Katar.