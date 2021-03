Bergsteiger erklimmt Spitze der Gemeindepolitik

Für die örtliche SPÖ war der heurige Bürgermeistersieg in Obervellach wohl ein Husarenstück. „Da ist uns etwas gelungen, das es in der Geschichte der Kommune noch nie gegeben hat! 70 Jahre war Obervellach unter der Obhut der ÖVP“, sagt Arnold Klammer. Der 59-Jährige, der seit 1997 in der Gemeindepolitik tätig ist, ist zum ersten Mal bei den Bürgermeisterwahlen angetreten, schlitterte dabei in die Stichwahl und schaffte es mit eindeutigen 56,9 Prozent der Stimmen auf den Chefsessel.