Mehr Frauen braucht unser Bundesheer

Fünf aktive Soldatinnen saßen am Dienstag im Verteidigungsministerium an der Rossauer Lände in Wien. Alle erzählten, wie bereichernd das Heer sei, wie viele Möglichkeiten es biete. Sie wollen gezielt Frauen für den Job, in dem es keine ungleiche Bezahlung gebe, anwerben. Doch Ministerin Tanner weiß: Der Weg dorthin wird noch ein langer. „Alles einmal pro Jahr rosa anzustreichen“ reiche nicht. Man müsse hart daran arbeiten, dass die Zahl von 672 Soldatinnen deutlich steige.