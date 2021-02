AstraZeneca kürzt Lieferungen an Italien um 15%

Italienischer Impfstoff in zweiter Testphase

Zugleich wächst in Italien der Druck in, dass es im eigenen Land zu einer eigenständigen Produktion von Vakzinen kommt. Italien verfüge über das notwendige Know-how dazu, hieß es in römischen Regierungskreisen. Die italienische Pharmabehörde gab inzwischen Grünes Licht für die zweite Testphase des italienischen Impfstoffes Reithera. Das Anti-Covid-Vakzin, von dem ab September 100 Millionen Dosen pro Jahr hergestellt werden sollen, wurde bisher an Freiwilligen im römischen Krankenhaus Lazzaro Spallanzani getestet.