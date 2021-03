Peter Schröcksnadel: „Das waren schlimme Zeiten“

Doch es gab nicht nur Positives. „Es hat auch eine emotionale Zeit gegeben, als wir in zwei Jahren fünf Todesfälle hatten“, so der 79-jährige Schröcksnadel bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. In den frühen 90er-Jahren waren unter anderem Ulli Maier und Peter Wirnsberger verstorben. „Das waren schreckliche Unfälle!“