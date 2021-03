Domizil Gols als einziges Minihotel in Reiseführer

Schick & überschaubar

Ihre Idee war von Anfang an etwas Elegantes in einer Größenordnung, die für sie selbst bewältigbar ist, zu schaffen. Mittlerweile führen sie das kleine Boutique-Hotel im Zentrum von Gols und noch weitere zwei Häuser, in denen sich Studios befinden. „Insgesamt haben wir elf Einheiten an drei Standorten“, erklärt das Ehepaar. Der Austausch mit den Gästen fehlt sehr, man hofft, bald wieder öffnen zu dürfen. Wichtig für die beiden ist der Kontakt mit ihren Gästen. Ihnen Tipps zu geben, was sie sich anschauen können oder auch kleine Weinverkostungen zu organsieren oder selbst durchzuführen. Ihren Gästen beim “entschleunigen“ zu helfen, das sehen sie ein bisschen als ihre Aufgabe. Über die Aufnahme im „Zimmer mit Frühstück“ sind die zwei sehr erfreut.