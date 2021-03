Viel Freude über guten Covid-Verlauf beim FPÖ-Chef

Auf Facebook hat das Social-Media-Team des schwer an Covid-19 erkrankten LH-Vize Manfred Haimbuchner bestätigt, was am Sonntag in der Sonntags-„Krone“ stand: „Wir können Euch mitteilen, dass es eine erste echte Hoffnung gibt! Es ist eine bemerkenswert positive Entwicklung des Krankheitsverlaufs eingetreten.“