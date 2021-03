Foda: Mit Balance rotieren - ohne „Zwischenrufe“

Dennoch wird heute rotiert. „Wir brauchen eine gute Balance“, so Foda. Um für die Dänen am Mittwoch in den Rhythmus zu kommen, aber auch frisch zu bleiben. Sabitzer und Lazaro machten am Samstag das Abschlusstraining mit, ihr Einsatz wäre möglich. Auch Posch ist seit Freitag beim Team. „Frische Energie“, erhofft sich Foda von ihnen. Der von seinen Kreativspielern fordert, „Lösungen auf engstem Raum zu finden“.