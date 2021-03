Andreas Herzog: Zwei Watschen von Hans Krankl

Für mich ist es aber ein Wahnsinn, dass es in einem Lehrgang jetzt schon drei Länderspiele gibt. Als Teamchef kann man da gar nichts mehr trainieren lassen, nur noch regenerieren. Wichtig ist, dass unsere Topspielergegen Dänemark frisch sind. Franco Foda hat ja die Chance, öfters zu wechseln. Vielleicht gibt er Demir und Kara in der zweiten Halbzeit ihre ersten Minuten. Mit Kara und Kalajdzic vorne, das hätte schon was, da müssten sich die Färöer bei jeder Flanke anschnallen.