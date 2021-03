Deutschkreutz befragt Bürger, ÖVP will Abschaffung

Manfred Kölly will Bürger befragen

Nicht länger warten will der Deutschkreutzer Bürgermeister, Manfred Kölly (LBL). Wie berichtet, rebelliert er gegen die derzeitige Regelung. Beschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend noch keiner gefasst. Doch zur Frage „Sommerzeit oder Winterzeit?“ können die Einwohner ab morgen ihr Kreuzerl machen. Kölly geht davon aus, dass die Mehrheit auf seiner Linie ist: „Eine Petition an das Land ist in Vorbereitung.“