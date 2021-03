Auf Sommerzeit-Umstellung folgt praller Vollmond

Vollmondnacht zur Umstellung

Nichts zu rütteln gibt es hingegen an den Zeigern bei 4000 ÖBB-Uhren an Bahnhöfen und Haltestellen - die werden vollautomatisch umgestellt. All dieses stumme Ticken läuft heuer in einer fast vollendeten Vollmondnacht ab: Die „Himmelslaterne“ wird Sonntagabend am hellsten leuchten.