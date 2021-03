Schicksal der kranken Leonie berührt die Herzen

Ihre Mama teilt das Schicksal der jungen Familie aus Holzhausen unter dem Namen „lionheartleonie“ auf Instagram. Monatelang wusste niemand, was Leonie fehlte – bis Ärzte in Salzburg Leukämie diagnostizieren. Auf Instagram ein Beitrag zum „Krone“-Bericht: „Warum zeige ich meine kranke Tochter? Ich will zeigen, was Leonie durchmachen muss, wie stark sie ist. Ich will diesen grausamen Weg zeigen. Ich will zeigen, wie eine Chemo abläuft, ohne Verschönerungen. Ich will zeigen, wie unberechenbar unser Leben geworden ist. Ich will, dass jeder gesunde Mensch als Stammzellenspender registriert wird.“