Kurz pocht auf Gespräche zur Impfstoffverteilung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor Beginn des virtuellen EU-Gipfels am Donnerstag betont, die Hauptthemen der Staats- und Regierungschefs werden die Pandemie-Bekämpfung und die Impfstoffverteilung sein. „Wenn die Impfstoffverteilung kein Thema für einen Gipfel sein soll, was dann?“, erklärte der Bundeskanzler. Auch sei es völlig unverständlich, dass die EU 70 Millionen Dosen von Corona-Impfstoffen in „alle Himmelsrichtungen der Welt“ exportiere, selber habe keine Impfstoffe von außerhalb der EU erhalte. Das sei ein „massives Missverhältnis“. Er werde daher Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Ziel, sich für Exportkontrollen einzusetzen, unterstützen.