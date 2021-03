„Allein mein Fehler“: Merkel bittet um Verzeihung

Deutschland wollte über die Osterfeiertage in eine Osterruhe gehen - noch vor der Umsetzung kippt Kanzlerin Angela Merkel aber das Vorhaben. Sie wisse, dass dies nun für Verunsicherung sorge, doch die Kürze der Zeit sei nicht ausreichend gewesen, den Plan gut genug umzusetzen. „Ich bedauere dies zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“, so Merkel in einer kurzen Ansprache.