Web-Betrüger entlocken Firma über 100.000 Euro

Da waren wohl echte Profi-Ganoven am Werk, die sich im Vorfeld illegal Einblick in das Unternehmen verschafft oder über Interna Bescheid gewusst hatten. Bereits am vergangenen Freitag erhielt die Innsbrucker Firma eine Mail samt Rechnung im Anhang. „Dazu verwendeten die Täter eine Mail-Adresse, welche jener von einer Partnerfirma sehr ähnlich war. Es wurde gefordert, eine offene Rechnung in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages zu begleichen“, schildern die Ermittler.