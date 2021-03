Mühlviertler (48) bestreitet die Tötungsabsicht

Es war der vorletzte Akt eines Familiendramas – der letzte wird der Gerichtsprozess – und eines jahrzehntelangen Bruderstreits. Der Haussegen zwischen den Brüdern hing schon länger schief. Der ältere war der Hausherr, der jüngere, bei dem vor der Tat angeblich auch eine Beziehung gescheitert ist, hatte nach einem Gerichtsstreit nur mehr ein Wohnrecht in dem Haus. In der Kündigung einen Tag vor Weihnachten sieht Verteidiger Manfred Arthofer auch den Auslöser für die Bluttat. „Mein Mandant bestreit mir gegenüber die Tötungsabsicht. Er habe nicht gewusst, wo er am 24. Dezember hin soll. Aus einer Kurzschlusshandlung heraus hat er zugestochen.“