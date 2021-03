5000 Euro Geldstrafe für Linzer „Wut-Wirtin“

„Wut-Wirtin“ Alexandra Pervulesko (51) hatte am 11. Jänner bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sie trotz Lockdowns ihr Badcafé in der Linzer Altstadt aufgesperrt hatte. 40 Gäste aus der Corona-Leugner-Szene unterstützten die Aktion. Diese fand nach vier Stunden um 20 Uhr ihr Ende, als Bürgermeister Klaus Luger in seiner Funktion als Bezirkshauptmann ein Betretungsverbot über das Café verhängte und das Lokal von der Polizei umgehend geräumt wurde.