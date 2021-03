So viel Österreich steckt in Pinturaults Kugel

Apropos Arlberg: Vor dem Arlberg - in Kennelbach - ist Pinturaults Skihersteller Head beheimatet. Rennchef Rainer Salzgeber hatte Alexis vor der Saison 2014/15 von Salomon zu Head gelotst. Im ersten Winter auf Head-Latten belegte der Franzose Rang drei im Gesamtweltcup, ebenso wie in der Saison 2015/16. In den Wintern 2018/19 und 2019/20 musste er sich dann als Gesamtweltcup-Zweiter nur Marcel Hirscher bzw. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) geschlagen geben. Nun der endgültige Druchbruch mit seinem ersten Gesamtweltcupsieg - der erste für Head bei den Herren seit Bode Miller (US), der sich die große Kristallkugel in der Saison 2007/08 holte.