Illegale Party in Wohnzimmer von Polizei aufgelöst

Einsätze auch in Innsbruck und im Zillertal

Zuvor war es bereits in Innsbruck und im Zillertal zu ähnlichen Polizeieinsätzen gekommen. Im Innsbrucker Stadtteil Hötting feierten 14 Partytiger auf einer Almhütte ein lautstarkes Geburtstagsfest. Und in Uderns ließen zumindest 17 Personen auf einem Bauernhof einen Jubilar hochleben. Auch in diesen Fällen hagelte es Anzeigen.