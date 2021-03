Polizei sprengt Partys auf Almhütte und Bauernhof

Partys aller Art sind in Corona-Zeiten wie diesen eigentlich absolut tabu - so ganz ohne scheinen es viele aber nicht auszuhalten: In Tirol musste die Polizei am Freitagabend gleich zwei illegale Geburtstagsfeiern auflösen. Im Innsbrucker Stadtteil Hötting feierten 14 Partytiger auf einer Almhütte ein lautstarkes Fest. Und im Zillertal ließen zumindest 17 Personen auf einem Bauernhof einen Jubilar hochleben. Es hagelte Anzeigen.