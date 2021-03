Österreicher haben „breites Vertrauen“ in Polizei

„In Pandemiezeiten durchaus positiv“

Studienleiter Christoph Haselmayer: „Die Werte lagen schon mal bei 90 Prozent, das stimmt. Aber 69 Prozent sind in Pandemiezeiten durchaus positiv. Man kann von einem breiten Vertrauen in die Polizei sprechen. Zumal man den Rückgang vor allem an FPÖ-nahen Corona-Kritikern ausmachen kann.“