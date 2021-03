Stuyven überrascht mit Sieg bei Mailand-Sanremo

Im Vorfeld der „Classicissima di Primavera“ hatte alles vom Dreikampf zwischen Vorjahressieger Wout van Aert, Mathieu van der Poel und Julian Alaphilippe gesprochen. Das Trio war im Finale nach knapp 300 Kilometern zwar vorne dabei, hatte am Ende aber das Nachsehen. Stuyven griff in der Abfahrt des Poggio, des letzten Hindernisses, zusammen mit dem Australier Caleb Ewan an. Und weil sich dahinter die Favoriten nicht auf eine Verfolgung einigen konnten, kam das Duo durch. Stuyven gewann im Zielsprint knapp vor Ewan und dem zeitgleichen Wout van Aert, der dahinter die Verfolgergruppe über die Ziellinie führte.