Gescheitertes „Kaufhaus Österreich“ wurde recycelt

Maximal 60.000 Euro schwere Projekte werden gefördert

Mit dem nicht rückzahlbaren Zuschuss sollen 20 Prozent der Projektkosten von mindestens 3000 und maximal 60.000 Euro gefördert werden. Diese Förderung kann bis 31. Oktober 2021 über www.kaufhaus-oesterreich.at beantragt werden. In Kürze soll auch wieder die KMU Digital-Förderung des Wirtschaftsministeriums in Kooperation mit der WKÖ in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro starten.