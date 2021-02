SPÖ droht Schramböck nun mit Ministeranklage

Schramböck habe 1,3 Millionen Euro an Steuergeld „verbraten“, um ein Online-Telefonbuch ins Netz zu stellen, kritisierte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried am Donnerstag. Zudem will die SPÖ prüfen, ob sie eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einbringen soll.