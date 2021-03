„Bei Covid-19 100.000-mal höher als bei Impfung“

Docken gebildete Antikörper an Blutplättchen an?

Eine mögliche Erklärung, so Gary: nach der Impfung könnten die entstandenen Antikörper an die Blutplättchen andocken und diese aktivieren. Die Blutplättchen würden dann in Gerinnsel gebunden und dies erkläre die Kombination aus Blutplättchenarmut und Gerinnsel. Bei schwerkranken Covid-Intensivpatienten trete manchmal ein ähnliches Phänomen auf, und dieses sei durchaus in seltenen Fällen auch nach einer Impfung denkbar.