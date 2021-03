Verschärfungen, Öffnungen: Regierung berät Montag

Am kommenden Montag setzt sich die Regierung erneut mit Experten, den Landeshauptleuten und den Chefs der Parlamentsparteien zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten - und die am vergangenen Montag verschobenen Entscheidungen zu fällen. Bis dahin will man die Zahlen noch genau beobachten, hieß es am Freitag aus dem Kanzleramt. Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betont, dass Österreich sich nun klar in der dritten Welle befinde, und vor einer Triage in den Spitälern warnt und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sogar für Verschärfungen plädiert und die Schulen nicht mehr ausnimmt, sind die NEOS für Öffnungen.