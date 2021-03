Anschober warnt vor Triage-Gefahr in Spitälern

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland spitzt sich die Situation auf den Intensivstationen zu - in diesen drei Bundesländern sei man fast bei der Auslastungsgrenze angelangt, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag zur aktuellen Corona-Lage im Land. Es zeige sich ein Bild ähnlich dem Herbst - wo eine Triage gerade noch verhindert werden konnte. Zwar sei die große Hoffnung auch weiterhin die Impfung, die man durch höhere - teilweise vierfache - Liefermengen nach Ostern intensivieren werde, es fänden in den nächsten Tagen aber intensive Beratungen statt, wo und wie man bis dahin gegensteuern kann.