„Pausetaste“ in Schulen: Experten für Maßnahmen

Nun auch freitags Nasenbohrertests in den Schulen

Um weiter gegenzusteuern, werden die Schüler nun auch freitags getestet - was vor allem für die Volksschüler von Bedeutung ist, da diese Gruppe die einzige ist, die an allen fünf Tagen Präsenzunterricht genießt. Aber auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe eins und zwei, die am Freitag zur Betreuung oder wegen Schularbeiten an den Schulen sind, testen an diesem Tag zusätzlich.