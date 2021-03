Norwegens Regierungschefin feierte Corona-Partys

Eine der Partys fand in angemieteter Wohnung statt

Die erste Feier fand in einem Restaurant statt - obwohl die Regierungschefin wegen Augenproblemen selbst nicht dabei war, überschritt die Teilnehmerzahl die erlaubte Obergrenze für solche Versammlungen. Beim Sushi-Essen in einer gemieteten Wohnung Tags darauf kam es zum zweiten Corona-Verstoß.