80-Millionen-Projekt sichert die Stromversorgung

Der Großraum Villach ist eine der am stärksten wachsenden Regionen in Kärnten

Gerade deshalb sei, so Draxler, die Netzabstützung eine wichtige Maßnahme, auch in Hinblick auf die energietechnische Entwicklung der Zukunft. „Der Anteil an privaten Fotovoltaikanlagen steigt,und gerade in den Städten wächst die Nachfrage nach Elektromobilität und entsprechender Ladeinfrastruktur. Wir verstehen uns als Anbieter, der alle diese Bedürfnisse zusammenbringt“, so Draxler.