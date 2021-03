„Fischbach“ wird in Dornbirn wieder aufgebaut

Die Ausweichschule im Fischbach war mehr als zehn Jahre eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Dornbirner Schulraumkonzepts. Hier wurden jene Schulkassen untergebracht, für die an anderer Stelle die Gebäude saniert oder neu errichtet wurden. Das soll auch so bleiben: Wie das alte, durch eine Gasexplosion und anschließenden Brand zerstörte Gebäude soll die neue Schule wieder in Holzbauweise errichtet werden.



Neun Millionen Euro

Neben dem Turnsaal wird der Neubau ein Stockwerk mehr haben. Mit dem Bau wird in diesem Sommer begonnen, bis zum Sommer 2022 soll die Ausweichschule Fischbach fertiggestellt sein. Die geschätzten Kosten werden sich auf rund neun Millionen Euro belaufen. Abzüglich Versicherung und verschiedener Fördermöglichkeiten kostet der Stadt der Bau 1,3 Millionen Euro.