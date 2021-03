Impfschäden: Wer in Österreich zahlen müsste

Wesentliche Eckpunkte für Klagen in OGH-Urteil abgesteckt

Der Oberste Gerichtshof hat in einem Verfahren, in dem es um Schadenersatz nach einer Masern-Mumps-Impfung ging, die wesentlichen Eckpunkte für derartige Klagen abgesteckt. Im konkreten Fall wurde bei einem 17 Monate alten Buben nach der zweiten Impfdosis ein akuter Mangel an Thrombozyten festgestellt. Er musste im Spital behandelt werden. Die Eltern forderten 7000 Euro Schmerzensgeld.