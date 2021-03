Was AstraZeneca-Geimpfte nun beachten müssen

Große Verunsicherung in der Bevölkerung

Aktuell erfolgt in Österreich laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit alle 2,7 Sekunden (Stand Dienstag) eine Impfung gegen das Coronavirus. Die zuletzt aufgekommenen Vorfälle sorgen aber zunehmend für Verunsicherung in der Bevölkerung - insbesondere bei jenen, die bereits mit AstraZeneca geimpft wurden oder bei denen eine Immunisierung damit kurz bevorsteht.