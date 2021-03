Handgelenk-Sensor macht jede Fläche zur Tastatur

Eine eigens entwickelte Machine-​Learning-Pipeline verarbeitet dabei die gemessenen Daten in Echtzeit. In Kombination mit dem Kamerasystem einer VR-​Brille, das die Position der Hände erfasst, wird so eine äußerst exakte Eingabe möglich. Die Forschenden demonstrieren das in einigen Anwendungen, die sie für ihre Entwicklung programmiert haben, etwa einer virtuellen Tastatur und einem Klavier.