Wassernot ist auch in Oberösterreich denkbar

Schaut man derzeit in Oberösterreich aus dem Fenster, kann man es kaum glauben: Auch unser Land ist von Dürren und Wassernot bedroht. Ein Drittel des kostbaren Nasses wird in OÖ in privaten Haushalten (siehe Grafik), knapp zwei Drittel in der Industrie und nur fünf Prozent in der Landwirtschaft verwendet.