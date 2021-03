„Missverständnis“ um AstraZeneca im Burgenland

Vorarlberg wartet auf Entscheidung der EMA

Ob der Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns in Vorarlberg auch weiterhin zum Einsatz kommt, hängt von der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag ab. Das Nationale Impfgremium werde sich an der EMA orientieren und das Land Vorarlberg in weiterer Folge am Impfgremium, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).