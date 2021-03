Das erste Schnitzel schmeckt auch bei Regenwetter

Gute Stimmung

Relativ ruhig ging es am Montagvormittag auch in der Dornbirner Innenstadt zu. Die Gastgärten am Marktplatz waren aber hergerichtet, das legendäre Café Steinhauser hatte seinen auch bereits geöffnet. Wenige Gäste saßen an den Tischen, die Stimmung war fröhlich: „Wir haben uns einen Testtermin ausgemacht, sobald die Öffnung bekannt wurde, und werden das auch sicher wieder tun, wenn wir einen ergattern können“, so ein Paar, das nach eigenen Angaben normalerweise Montag früh nicht einkehren geht, am Montag zur Feier des Tages aber schon.

Überrannt wurden die Gastrobetriebe zwar nicht, aber allein schon das Gefühl, jederzeit wieder einkehren zu können, ist schon viel wert. „Ich lebe allein, ich war jetzt ein Jahr lang praktisch eingesperrt - heute könnte ich die ganze Welt umarmen. Man braucht einfach Menschen“, schwärmte eine 77-jährige Pensionistin, die sich extra für den Kaffee im Gasthaus testen ließ.