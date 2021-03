Regierung setzt weiter auf regionale Maßnahmen

Dass die Beratungen zwischen Regierung, Experten und Landeshauptleuten am Montag nicht zu einer Ankündigung baldiger neuer Lockerungen führen werden, war angesichts der steigenden Corona-Zahlen bereits im Vorfeld klar. Worauf sich Bund und Länder allerdings verständigt haben, ist, dass man weiterhin auf regionale Differenzierung setzen will. Heißt: Steigen die Neuinfektionszahlen in bestimmten Regionen, wird man dort zu Maßnahmen greifen müssen, bei sinkenden Zahlen wird es mehr Freiheiten geben können. Diese Woche soll dazu genutzt werden, um „maßgeschneiderte Lösungen“ zu finden, hieß es im Anschluss an die Sitzung.